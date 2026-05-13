В Иркутске заочно вынесли приговор экс-главе банка за хищение 900 миллионов

Куйбышевский районный суд Иркутска признал экс-председателя правления «ВЛБАНКА» Сергея Равича виновным в хищении 873,6 млн рублей. Его приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, а также удовлетворили гражданский иск АСВ на всю сумму ущерба. Сам Равич находится в международном розыске по линии МВД.