В Иркутске заочно вынесли приговор экс-главе банка за хищение 900 миллионов

Фигурант скрывается от правосудия, а его банк находится в стадии банкротства.

Бывший глава банка из Иркутской области заочно приговорен к 6,5 года колонии за хищение 900 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Куйбышевский районный суд Иркутска признал экс-председателя правления «ВЛБАНКА» Сергея Равича виновным в хищении 873,6 млн рублей. Его приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, а также удовлетворили гражданский иск АСВ на всю сумму ущерба. Сам Равич находится в международном розыске по линии МВД.

ЦБ отозвал лицензию у банка еще в 2015 году из-за рискованной политики, сейчас кредитная организация признана банкротом.

