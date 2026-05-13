В Иркутске заочно вынесли приговор экс-главе банка за хищение 900 миллионов

Бывший глава банка из Иркутской области заочно приговорен к 6,5 года колонии за хищение 900 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Куйбышевский районный суд Иркутска признал экс-председателя правления «ВЛБАНКА» Сергея Равича виновным в хищении 873,6 млн рублей. Его приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, а также удовлетворили гражданский иск АСВ на всю сумму ущерба. Сам Равич находится в международном розыске по линии МВД.
ЦБ отозвал лицензию у банка еще в 2015 году из-за рискованной политики, сейчас кредитная организация признана банкротом.
