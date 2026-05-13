Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Внуково

В московских аэропортах «Домодедово» и «Внуково» введены временные ограничения полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве добавили, что столичные воздушные гавани ограничат прием и выпуск судов.
Предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Ранее сразу в шести аэропортах России были введены временные ограничения на полеты. Речь шла об аэропортах «Бугульма», «Казань», Нижнекамска («Бегишево»), «Чебоксары», «Уфа», «Оренбург».
Ранее KP.RU информировал, что похожая ситуация произошла 10 апреля. В тот день сразу в 12 российских аэропортах были введены ограничения на работу самолетов. Так, в числе последних на прием и выпуск рейсов закрыли аэропорты Казани, Чебоксар, Самары и другие.