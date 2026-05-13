В Мытищах пожар в производственном здании охватил 1000 квадратных метров

Для тушения пожара в производственном здании в Мытищах привлекли 33 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.

Источник: Аргументы и факты

Пожар вспыхнул в производственном здании в городском округе Мытищи Московской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Загорание произошло по адресу: городской округ Мытищи, деревня Сухарево, дом 140, строение 14», — отметило ведомство в своём канале в мессенджере «Макс».

В указанном здании размещено производство мебели. Площадь распространения огня составила не менее 1000 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 33 сотрудника и 11 единиц техники.

Напомним, 12 мая загорелся ангар в Долгопрудном Московской области. Пожар удалось локализовать на площади 1600 квадратных метров. Огнём были повреждены строения, расположенные рядом.

