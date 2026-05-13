Сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских во Владивостоке

По данным следствия, фигуранты получали взятки от иностранных граждан. Как уточняется в пресс-релизе, один из обвиняемых получил не менее 90 тыс. рублей, второй — не менее 60 тыс. рублей. Преступления, согласно материалам дела, совершались в период с начала июня по сентябрь 2023 года. В УМВД региона отметили, что полицейским вменяется получение денег за составление документов, которые позволяли иностранцам легализовать свое пребывание на территории России.
В пресс-службе полиции заявили: «Руководством УМВД России по городу Владивостоку по данному факту назначена служебная проверка. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего». Там также добавили, что задержанные участковые «отстранены от выполнения служебных обязанностей».