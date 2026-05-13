Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наркоман в Петербурге напал на женщину с коляской и пытался похитить ребенка

В Санкт-Петербурге мужчина, находившийся под воздействием запрещенных веществ, напал на незнакомую женщину с коляской и попытался украсть ее ребенка. Инцидент попал на видео. Об этом в среду, 13 мая, сообщило РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге мужчина, находившийся под воздействием запрещенных веществ, напал на незнакомую женщину с коляской и попытался украсть ее ребенка. Инцидент попал на видео. Об этом в среду, 13 мая, сообщило РЕН ТВ.

На кадрах видно, как агрессор с силой оттягивает волосы женщины, пытавшейся защитить малыша, и ударяет ее об асфальт. Воспользовавшись моментом, он выхватил ребенка, но далеко уйти не смог — прохожие отбили мать с младенцем.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Пострадавшая и нападавший не знакомы, говорится в сообщении.

29 апреля пьяный житель подмосковных Луховиц избил сожительницу в квартире дома на Коломенской улице, а когда по адресу прибыли правоохранители, он спрятался в шкафу.