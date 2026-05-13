Наркоман в Петербурге напал на женщину с коляской и пытался похитить ребенка

В Санкт-Петербурге мужчина, находившийся под воздействием запрещенных веществ, напал на незнакомую женщину с коляской и попытался украсть ее ребенка. Инцидент попал на видео. Об этом в среду, 13 мая, сообщило РЕН ТВ.
На кадрах видно, как агрессор с силой оттягивает волосы женщины, пытавшейся защитить малыша, и ударяет ее об асфальт. Воспользовавшись моментом, он выхватил ребенка, но далеко уйти не смог — прохожие отбили мать с младенцем.
Мужчину задержали и доставили в полицию. Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Пострадавшая и нападавший не знакомы, говорится в сообщении.
29 апреля пьяный житель подмосковных Луховиц избил сожительницу в квартире дома на Коломенской улице, а когда по адресу прибыли правоохранители, он спрятался в шкафу.