На станции Канск-Енисейский сошли с рельсов два локомотива

13 мая в 00:30 по местному времени на станции Канск-Енисейский в Красноярском крае во время маневровых работ в технологическом парке сошли с путей два локомотива, которые находились в одной группе тепловозов. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.