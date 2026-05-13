Shot: Около 10 взрывов прогремело над Ярославлем

В Ярославле прогремели взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в среду, 13 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, оповещение об опасности БПЛА пришло около 04:30 утра. Взрывы начались примерно в 04:50. Всего было слышно около 10 громких звуков в южной части города. Официальной информации о последствиях пока не поступало, говорится в сообщении.
12 мая мэр города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли удары по территории города. Они пришлись на кровлю многоквартирных домов, детскую площадку и две автозаправочные станции на выезде из Энергодара.
Всего в ночь с 11 на 12 мая отечественные силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ в небе над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.