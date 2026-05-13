Турист из Китая едва не провалился под землю на Набережной во Владивостоке

Под тротуаром после обрушения обнаружился подземный коридор высотой в человеческий рост.

Источник: Аргументы и факты

Участок тротуара буквально провалился на улице Набережной напротив кинотеатра «Океан» во Владивостоке вечером во вторник, 12 мая. Один из китайских туристов провалился в образовавшуюся яму одной ногой, но трагедии удалось избежать — мужчину подхватили другие прохожие.

Размеры провала составили примерно 2 на 1,5 метра, глубина достигла около трёх метров. В яме видны проложенные под тротуаром коммунальные сети — целый подземный коридор высотой почти в человеческий рост. Плиточное покрытие лежит на песчаной подушке, за которой идут щебёночная засыпка и асфальт. Ниже обнаружилась пустота, за которой находится полуразрушенный бетонный лоток с кабелем в гофрированной оболочке.

Пресс-служба администрации Владивостока уточнила, что обрушение случилось на инженерных сетях, принадлежащих ДРСК. В районе кинотеатра «Океан» есть старая система ливневой канализации. Несколько лет назад во время сильного ливня из этого дренажа вымыло большое количество грунта.

Утром в среду, 13 мая, опасное место оградили сигнальной лентой и красными пластиковыми дорожными барьерами. Сейчас мэрия и сетевая компания решают, кто будет устранять провал.