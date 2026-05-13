Турист из Китая едва не провалился под землю на Набережной во Владивостоке

Участок тротуара буквально провалился на улице Набережной напротив кинотеатра «Океан» во Владивостоке вечером во вторник, 12 мая. Один из китайских туристов провалился в образовавшуюся яму одной ногой, но трагедии удалось избежать — мужчину подхватили другие прохожие.
Размеры провала составили примерно 2 на 1,5 метра, глубина достигла около трёх метров. В яме видны проложенные под тротуаром коммунальные сети — целый подземный коридор высотой почти в человеческий рост. Плиточное покрытие лежит на песчаной подушке, за которой идут щебёночная засыпка и асфальт. Ниже обнаружилась пустота, за которой находится полуразрушенный бетонный лоток с кабелем в гофрированной оболочке.
Пресс-служба администрации Владивостока уточнила, что обрушение случилось на инженерных сетях, принадлежащих ДРСК. В районе кинотеатра «Океан» есть старая система ливневой канализации. Несколько лет назад во время сильного ливня из этого дренажа вымыло большое количество грунта.
Утром в среду, 13 мая, опасное место оградили сигнальной лентой и красными пластиковыми дорожными барьерами. Сейчас мэрия и сетевая компания решают, кто будет устранять провал.