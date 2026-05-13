Суд заочно арестовал соучастника осужденной на 21 год белгородской экс-чиновницы

В декабре 2024 года, Виктория Шинкарук и Александр Холодков были приговорены к 21 году лишения свободы. Суд установил, что они перевели около 600 тыс. руб. на организацию террористической деятельности спецслужбами Украины. По версии следствия, фигуранты действовали в составе группы по предварительному сговору, занимались контрабандой и незаконным оборотом взрывчатых веществ, а также готовили теракт.