15 человек погибли на пожарах в Иркутской области за апрель

IrkutskMedia, 13 мая. В апреле служащие МЧС России по Иркутской области реагировали на 310 пожаров. В результате возгораний 15 человек погибли, девять получили травмы. Огнеборцы за месяц спасли 38 человек, эвакуировали 353.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, 197 пожаров произошло в жилом секторе. 27 возгораний огнеборцы зарегистрировали в неэксплуатируемых сооружениях. В строениях производственного назначения и хранения служащие реагировали на 16 пожаров. Три случая произошло в зданиях временного пребывания людей.
Одно возгорание было потушено в здании здравоохранения. Четыре пожара произошло в зданиях и сооружениях торговли и сервисного обслуживания, еще два — в строящихся зданиях. В апреле также горело одно административное здание. 16 раз огнеборцы выезжали для тушения травы. 12 раз огнеборцы тушили автомобили. На возгорание мусора на открытой территории служащие реагировали 28 раз.
Специалисты МЧС России по региону также назвали самые частые причины возникновения пожаров. На первом месте нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Бойцы газодымозащитной службы реагировали на 169 таких случаев. Причиной 81 пожара стало неосторожное обращение с огнём. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей привело к 31 возгоранию. В апреле в Иркутской области служащие зарегистрировали 19 поджогов. Еще 10 пожаров возникли по иным причинам.
Межведомственные группы проводят усиленную профилактическую работу с населением. Огнеборцы информируют о требованиях пожарной безопасности, напоминают о мерах безопасности при использовании электроприборов, важности замены ветхой электропроводки и своевременного ремонта печей.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области за прошедшие праздничные выходные огнеборцы ликвидировали 61 пожар, откуда были спасены 25 человек. В Иркутске в субботу 10 человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно, пять человек спасли при помощи спасательных устройств.