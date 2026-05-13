В США жених расправился с шафером в день свадьбы

24-летний Джеймс Шира и его избранница Савана Коллиер праздновали торжество в пиццерии. После официальной части гости переместились в частный дом, где между женихом и его близким другом и шафером, 29-летним Терри Тейлором-младшим, возникла конфликтная ситуация на фоне алкогольного опьянения. В результате Шира покинул место ссоры, однако вскоре вернулся и преднамеренно наехал на Тейлора, в результате чего мужчина погиб.