Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США жених расправился с шафером в день свадьбы

В США жених преднамеренно переехал на автомобиле шафера в день своей свадьбы.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Мичиган произошло трагическое происшествие, в результате которого жених сбил насмерть шафера на собственной свадьбе, сообщает издание Daily Mirror.

24-летний Джеймс Шира и его избранница Савана Коллиер праздновали торжество в пиццерии. После официальной части гости переместились в частный дом, где между женихом и его близким другом и шафером, 29-летним Терри Тейлором-младшим, возникла конфликтная ситуация на фоне алкогольного опьянения. В результате Шира покинул место ссоры, однако вскоре вернулся и преднамеренно наехал на Тейлора, в результате чего мужчина погиб.

Несмотря на утверждения адвоката о случайном характере происшествия, вызванном состоянием опьянения, судья не согласился с данной версией, подчеркнув, что действия обвиняемого нельзя считать случайными. Суд также установил, что невеста Ширы будет привлечена к ответственности как соучастница преступления.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш двое неизвестных в масках на мотоциклах застрелили 27-летнего жениха, который ехал на свою свадьбу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше