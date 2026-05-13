Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, работают расчёты ПВО

Оповещение об опасности атаки БПЛА пришло горожанам около 04:30 утра. Примерно в 04:50 в южной части города начали раздаваться громкие звуки — всего было слышно около 10 взрывов. ПВО уничтожает дроны ВСУ.
Губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность и попросил жителей оставаться в безопасных местах. Аэропорт Ярославля временно закрыт для полётов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее Life.ru писал, что в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого украинского БПЛА упали на территорию предприятия. В результате атаки пострадал один человек, ему оказывают помощь. Также произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные службы.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.