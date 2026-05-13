Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, работают расчёты ПВО

Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, система ПВО работает по украинским беспилотникам-камикадзе, сообщает SHOT со ссылкой на жителей города.

Источник: Life.ru

Оповещение об опасности атаки БПЛА пришло горожанам около 04:30 утра. Примерно в 04:50 в южной части города начали раздаваться громкие звуки — всего было слышно около 10 взрывов. ПВО уничтожает дроны ВСУ.

Губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность и попросил жителей оставаться в безопасных местах. Аэропорт Ярославля временно закрыт для полётов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее Life.ru писал, что в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого украинского БПЛА упали на территорию предприятия. В результате атаки пострадал один человек, ему оказывают помощь. Также произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше