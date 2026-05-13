В Якутии спасатели ищут пропавшего школьника

В Якутии организованы поиски подростка, пропавшего в селе Сунтар. По предварительной информации, ребенок мог утонуть в реке Вилюй, сообщили в региональной службе спасения.
Известно, что несовершеннолетний 2012 года рождения исчез 12 мая. После получения сообщения о пропаже были начаты поисковые мероприятия с участием спасателей и местных жителей.
К операции подключились двое сотрудников службы спасения и девять добровольцев из числа сельчан. Поиски продолжаются, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что в Якутске ведутся поиски двух 13-летних школьниц. Подростки пропали 29 апреля после окончания уроков и до сих пор не выходили на связь с близкими.