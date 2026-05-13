Пожар в Измайлове на Вернисажной улице ликвидирован

Пожар в производственном здании на Вернисажной улице в Москве ликвидирован. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
К тушению были привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. Разведка с воздуха велась с помощью беспилотных авиационных систем, говорится в сообщении.
Пожар, о котором идет речь разгорелся на востоке Москвы во вторник, 12 мая, в районе Измайловского кремля.
Позже стало известно, что в охваченном огнем строении, где расположены музей «Бункер Сталина» и площадка для квестов по видеоиграм, спасли пять человек. К тушению привлечены более 100 специалистов и 30 единиц техники.