Пожар в Измайлове на Вернисажной улице ликвидирован

Пожар в производственном здании на Вернисажной улице в Москве ликвидирован. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

К тушению были привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. Разведка с воздуха велась с помощью беспилотных авиационных систем, говорится в сообщении.

Пожар, о котором идет речь разгорелся на востоке Москвы во вторник, 12 мая, в районе Измайловского кремля.

Позже стало известно, что в охваченном огнем строении, где расположены музей «Бункер Сталина» и площадка для квестов по видеоиграм, спасли пять человек. К тушению привлечены более 100 специалистов и 30 единиц техники.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
