На Сахалине устраняют последствия разлива нефти: сколько будет длиться ликвидация

Ликвидация последствий разлива нефти на Сахалине займет от трех до пяти дней.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Катангли продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефти, они займут от трех до пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Сейчас на месте работают 16 человек и 5 единиц техники от “Независимой нефтегазовой компании” и компании “Экоспас”. Ликвидация разлива нефти займет от трех до пяти дней», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что район разлива оборудован защитными заграждениями, благодаря чему угрозы для озера Катангли в настоящее время нет.

Напомним, 11 мая в Сахалинской области произошел естественный выход нефти на поверхность в поселке Катангли. Правительство региона держит на контроле ситуацию с разливом сырья.

Как сообщал KP.RU, в Черном море недалеко от порта Туапсе обнаружено нефтяное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров. Загрязнение появилось после атаки ВСУ на морской терминал.