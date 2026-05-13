На Сахалине устраняют последствия разлива нефти: сколько будет длиться ликвидация

В поселке Катангли продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефти, они займут от трех до пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
«Сейчас на месте работают 16 человек и 5 единиц техники от “Независимой нефтегазовой компании” и компании “Экоспас”. Ликвидация разлива нефти займет от трех до пяти дней», — говорится в сообщении.
Власти уточнили, что район разлива оборудован защитными заграждениями, благодаря чему угрозы для озера Катангли в настоящее время нет.
Напомним, 11 мая в Сахалинской области произошел естественный выход нефти на поверхность в поселке Катангли. Правительство региона держит на контроле ситуацию с разливом сырья.
