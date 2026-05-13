Парень из Уфы перевел мошенникам крупную сумму денег

21-летний уфимец обратился в полицию и сообщил, что лишился 325 тысяч рублей после общения с «курьером». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Парню позвонил неизвестный, который сообщил, что на его имя пришла посылка, и попросил продиктовать код из SMS-сообщения. Спустя время ему позвонили якобы из службы безопасности Центробанка и сообщили, что мошенники успели оформить доверенность на постороннего человека и сейчас оформляют кредит.

Аферист убедил заявителя как можно скорее снять все свои сбережения, оформить «зеркальный кредит» на сумму 175 тысяч рублей и перевести все это на «безопасный счет».

После перевода денег парень понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.