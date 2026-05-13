У сибиряка в Таиланде украли сейф с долларами, убытки возместил туроператор

Житель Красноярска, отдыхавший в Королевстве Таиланд, лишился двух тысяч долларов — их выкрали из номера в отеле вместе с сейфом. Возмещать убыток пришлось туроператору.
Историю, которая началась летом 2024 года на берегу Индийского океана и закончилась лишь недавно в Красноярском краевом суде, рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.
Красноярец, купивший путевку на остров Пхукет, удобно разместился в двухместном бунгало. Отправившись однажды на экскурсию, турист лишился практически всех своих денег, отложенных на отпуск, — оставленные в номере доллары (в пересчете на рубли по курсу того времени сумма чуть превышала 180 тысяч) исчезли вместе с сейфом, в котором хранились.
Россиянин подал заявление о краже в местную полицию, и ее сотрудники зарегистрировали факт преступления.
Между тем пострадавший обратился с претензией к туроператору, полагая, что тот возместит убытки. Однако продавец путевки проигнорировал требование клиента, и тогда он решил добиваться справедливости через суд.
Свердловский районный суд Красноярска удовлетворил иск, взыскав с туристической фирмы 225 тысяч рублей. Позже суд апелляционной инстанции увеличил размер компенсации на 50 тысяч, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.