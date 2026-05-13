Хищение руды и топлива с объектов «Казахмыс» пресекли полицейские в Улытауской области

«7 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в организации хищения и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято свыше одной тонны топлива, крупная сумма денег, транспортные средства, оружие с боеприпасами и иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме. Следствием установлено, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов. Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур», — говорится в сообщении.