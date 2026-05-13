Хищение руды и топлива с объектов «Казахмыс» пресекли полицейские в Улытауской области

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Полицейские пресекли хищение топлива с территории компании «Казахмыс», сообщили в МВД Казахстана.
«7 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в организации хищения и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято свыше одной тонны топлива, крупная сумма денег, транспортные средства, оружие с боеприпасами и иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме. Следствием установлено, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов. Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур», — говорится в сообщении.
Это не первый случай на объектах «Казахмыс». В 2026-м уже было раскрыто четыре факта кражи с предприятия.
С 2025 года в Улытауской области полицейские пресекли деятельность нескольких преступных групп, которые совершали хищения в той же компании. Было возмещено 94,5% ущерба, сообщает МВД.
Участников одной из групп, которые под руководством местного криминалитета организовали схему хищения руды с высоким содержанием драгоценных металлов, уже осудили.