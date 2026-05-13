Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хищение руды и топлива с объектов «Казахмыс» пресекли полицейские в Улытауской области

Четыре случая произошло с начала 2026 года в горнодобывающей компании.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Полицейские пресекли хищение топлива с территории компании «Казахмыс», сообщили в МВД Казахстана.

«7 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в организации хищения и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято свыше одной тонны топлива, крупная сумма денег, транспортные средства, оружие с боеприпасами и иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме. Следствием установлено, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов. Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур», — говорится в сообщении.

Это не первый случай на объектах «Казахмыс». В 2026-м уже было раскрыто четыре факта кражи с предприятия.

С 2025 года в Улытауской области полицейские пресекли деятельность нескольких преступных групп, которые совершали хищения в той же компании. Было возмещено 94,5% ущерба, сообщает МВД.

Участников одной из групп, которые под руководством местного криминалитета организовали схему хищения руды с высоким содержанием драгоценных металлов, уже осудили.