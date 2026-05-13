Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован на площади 3 тыс. кв. м

Крупный пожар на востоке Москвы наконец потушили. Огонь охватил здание на Вернисажной улице — площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: Life.ru

«Принятыми мерами пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на 2,5 тысячи «квадратов» обрушилась кровля. К тушению привлекли более 140 человек и 40 единиц техники, включая пожарный поезд. Пострадавших нет. Спасли пятерых человек. Огонь уничтожил больше 20 квест-комнат в ангаре рядом с Измайловским Кремлём. Тушение осложняла сложная планировка и высокая пожарная нагрузка.

Ранее крупный пожар произошёл на птицефабрике в хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской области. Там загорелась кровля складского помещения на площади 1600 квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС спасли более 180 тысяч кур и не дали огню распространиться дальше.

