В Москве потушили пожар у «Кремля в Измайлово»

Возгорание в здании на улице Вернисажная на востоке Москвы потушили, сообщила пресс-служба МЧС России. О пострадавших информации не поступало.
Пожар достигал площади 3 тыс. квадратных метров, из-за огня обвалилась крыша здания. Огонь тушила группировка из 140 человек. К тушению привлекали пожарный поезд.
Сгоревшее здание находится рядом с измайловским кремлем и стадионом. Внутри находились автосервисы и спортивная школа. В МЧС сообщали, что пожарные спасли из огня пятерых человек.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше