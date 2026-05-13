40 часов обязательных работ получил мужчина за неуплату алиментов

Полиция Самарской области возбудила дело о розыске мужчины, который длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Об этом со ссылкой на региональные правоохранительные органы сообщает портал 450media.ru.
Мужчина не только не платил алименты, но еще и скрывался от судебных приставов. Кроме того, он передвигался по городу на автомобиле, оформленном на другого человека.
Несмотря на его усилия, полиция неплательщика нашла и задержала. В соответствии с решением суда, мужчина в качестве наказания получил 40 часов обязательных работ.
Если он и в дальнейшем будет уклоняться от уплаты алиментов, ему может грозить уже уголовный срок.