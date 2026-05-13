В станице Тамань обнаружили обломки БПЛА, пострадал один человек

В одном из домовладений в Тамани обломками БПЛА выбило стёкла. По второму адресу фрагменты дрона рухнули на летнюю кухню, в доме повреждены окна и двери.
Пожар на предприятии в посёлке Волна Темрюкского района продолжают тушить. По информации оперштаба, задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, система ПВО работает по украинским беспилотникам-камикадзе. Оповещение об опасности атаки БПЛА пришло горожанам около 04:30 утра. Примерно в 04:50 в южной части города начали раздаваться громкие звуки — всего было слышно около 10 взрывов. ПВО уничтожает дроны ВСУ. Аэропорт Ярославля временно закрыт для полётов.
