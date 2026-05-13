Убийство семьи в Атырауской области: прокуратура сделала новое заявление

Помощник прокурора Атырауской области Жандар Болатбек заявил, что в отношении Акбаян Мукангалиевой не выявлено правонарушений, связанных с убийством.
«Поскольку она не была причастна к факту убийства, уголовное преследование в ее отношении прекращено. По факту несообщения о преступлении зарегистрировано отдельное дело, однако правовая оценка по нему еще не дана. Акбаян Мукангалиева не проходит по делу в качестве подозреваемой и мера пресечения в ее отношении не применялась», — сообщил Жандар Болатбек.
Он также добавил, что в Алматы была проведена психиатрическая экспертиза в связи с ее психическим состоянием. Заключение экспертов пока не поступило в прокуратуру.
«Есть информация, что заключение экспертизы уже готово, но мы его еще не получили. После поступления оно будет изучено. Если возникнет необходимость в дополнительной экспертизе, она будет назначена», — сообщил помощник прокурора области Жандар Болатбек.