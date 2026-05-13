Один человек пострадал в станице Тамань Краснодарского края от обломков БПЛА

В станице Тамань Краснодарского края в нескольких районах обнаружены обломки беспилотников. Как сообщает оперштаб региона, один человек пострадал. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Обошлось без госпитализации.
«По одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. По второму — на летнюю кухню. Здесь в доме также повреждено остекление и двери», — говорится в сообщении.
На местах происшествия работают оперативны службы.
Также этой ночью обломки БПЛА упали на одно из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительным данным, пострадал один человек. На территория произошел пожар. В его тушении задействованы 96 человек и 29 единиц техники.
На Кубани обломки БПЛА обрушились на завод, пострадали люди.