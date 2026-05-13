В Ростовской области ночью 13 мая БПЛА повредили установки ветроэлектростанции

В ночь на 13 мая Ростовская область подверглась массированному воздушному удару противника. В ходе отражения атаки БПЛА зафиксированы разрушения на земле в двух районах региона.
Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Оповещение об угрозе беспилотников и ракетной атаке в Ростовской области объявляли трижды, начиная с 23:00.
«Отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском», — сообщил в МАХ Юрий Слюсарь.
Жертв среди населения, к счастью, удалось избежать. Однако, в хуторе Лихой оказалась разбита крыша и стекла частного дома.
В Красносулинском и Зимовниковском районах в результате падения фрагментов БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции. Возгораний не произошло, но зафиксирована потеря расчетной мощности.
На месте происшествия работают аварийные бригады энергетиков. Жителей региона просят сохранять осторожность, так как отражение воздушной атаки продолжается.