В Ярославле обломки сбитого БПЛА попали в промышленный объект

Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к Ярославлю. Фрагменты БПЛА упали на территорию промышленного объекта, жертв и пострадавших нет, о чем в «Максе» сообщил губернатор Михаил Евраев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — написал он.

Как уточнил глава региона, на территории области могут оставаться обломки дронов, имеющие значение для следственных действий. «При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — заявил губернатор.

Евраев отметил, что угроза сохраняется. Подразделения Министерства обороны и силовые структуры продолжают мероприятия по обеспечению безопасности.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше