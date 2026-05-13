В Ярославле обломки сбитого БПЛА попали в промышленный объект

«Сегодня под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — написал он.
Как уточнил глава региона, на территории области могут оставаться обломки дронов, имеющие значение для следственных действий. «При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — заявил губернатор.
Евраев отметил, что угроза сохраняется. Подразделения Министерства обороны и силовые структуры продолжают мероприятия по обеспечению безопасности.