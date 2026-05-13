В Ростовской области из-за атаки БПЛА 13 мая пострадала ветроэлектростанция

В Ростовской области в ночь на 13 мая сбили 20 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 мая Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны успешно отразили удар, сбив два десятка БПЛА. Об этом в 6:18 утра в своем канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По официальным данным, вражеские дроны были уничтожены над территорией четырех районов: Миллеровского, Чертковского, Каменского и Красносулинского. Также беспилотники сбили в двух городах — Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.

Раненых и погибших нет, однако на земле зафиксированы локальные разрушения. В хуторе Лихой Красносулинского района обломки сбитого аппарата повредили кровлю и выбили стекла в частном жилом доме. Кроме того, падение осколков привело к повреждению установок ветроэлектростанции сразу в двух районах области — Красносулинском и Зимовниковском.

Пожаров на энергетических объектах не возникло, но произошла потеря их расчетной мощности. На места происшествий оперативно выехали восстановительные бригады. В регионе продолжает действовать режим ракетной и беспилотной опасности, жителей просят сохранять предельную бдительность.

