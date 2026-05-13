В Ростовской области сбили 20 БПЛА

Атака 20 беспилотников отражена в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Жертв нет, но не обошлось без разрушений.
«К текущему часу отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском», — написал глава региона в «Максе».
В результате падения обломков повреждены установки ветроэлектростанции, а также кровля и остекление частного дома. Информация о других разрушениях уточняется.
Один человек пострадал в станице Тамань Краснодарского края от обломков БПЛА.
