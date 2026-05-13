Растерзанный медведем диакон успел оставить трогательное сообщение отцу

Энтони Поллио был не только диаконом в католической церкви Флориды, но и увлечённым туристом, изучавшим маршруты по паркам всей страны. До посещения Глейшера он побывал в Гранд-Каньоне, Йеллоустоне, Гранд-Тетоне и у мемориала на горе Рашмор. Кроме того, он был опытным охотником, однако, по словам отца, встреча с агрессивным медведем могла застать его врасплох. Национальный парк продолжает расследование обстоятельств происшествия.