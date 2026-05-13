Растерзанный медведем диакон успел оставить трогательное сообщение отцу

Священнослужитель, погибший в результате нападения медведя-гризли в национальном парке Глейшер (США), успел отправить трогательное сообщение своему отцу, сообщает New York Post, перевод статьи сделал aif.ru.
33-летний католический диакон Энтони Поллио отправился в одиночный поход по тропе Маунт-Браун вечером 6 мая. Его тело было найдено примерно в четырех километрах от начала маршрута, всего в 15 метрах от тропы.
По словам сотрудников парка, характер травм соответствует нападению медведя. Последний смертельный случай с участием медведя в Глейшере фиксировался в 1998 году, а предыдущее нападение с травмами произошло в августе 2025 года.
Отец погибшего, Артур Поллио, рассказал, что во время двухнедельного путешествия по национальным паркам США сын регулярно связывался с ним по телефону. В день трагедии Энтони отправил голосовое сообщение, в котором делился впечатлениями от похода и в конце сказал: «Люблю тебя».
«За свои 33 года он испытал столько, сколько многим не удается за 90 лет», — отметил Поллио-старший.
Энтони Поллио был не только диаконом в католической церкви Флориды, но и увлечённым туристом, изучавшим маршруты по паркам всей страны. До посещения Глейшера он побывал в Гранд-Каньоне, Йеллоустоне, Гранд-Тетоне и у мемориала на горе Рашмор. Кроме того, он был опытным охотником, однако, по словам отца, встреча с агрессивным медведем могла застать его врасплох. Национальный парк продолжает расследование обстоятельств происшествия.