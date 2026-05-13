Мошенники начали обманывать россиян поддельными чеками о совершённых покупках

Мошенники внедряют новый сценарий обмана россиян. Согласно схеме, на электронную почту жертве приходит письмо с поддельным чеком о совершенной покупке, а также ссылка «для отмены транзакции», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
— При этом такой чек приходит с адресов маркетплейсов. Если внимательно присмотреться к электронному адресу отправителя чеков, в нем можно обнаружить ошибку в одной или двух буквах в написании известной компании, — отмечает информационное агентство.
Человек, который не совершал никаких покупок на «маркетплейсе», переходит по ссылке для отмены приобретенного. Для возврата средств мошенники предлагают ввести в специальной форме номер банковской карты и CCV код.
— На деле указанные данные банковской карты переходят мошенникам и позволяют им перевести с карты жертвы средства на свой счет.