Мошенники начали обманывать россиян поддельными чеками о совершённых покупках

Чтобы вернуть средства, требуется ввести данные карты.

Источник: Хабаровский край сегодня

Мошенники внедряют новый сценарий обмана россиян. Согласно схеме, на электронную почту жертве приходит письмо с поддельным чеком о совершенной покупке, а также ссылка «для отмены транзакции», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

— При этом такой чек приходит с адресов маркетплейсов. Если внимательно присмотреться к электронному адресу отправителя чеков, в нем можно обнаружить ошибку в одной или двух буквах в написании известной компании, — отмечает информационное агентство.

Человек, который не совершал никаких покупок на «маркетплейсе», переходит по ссылке для отмены приобретенного. Для возврата средств мошенники предлагают ввести в специальной форме номер банковской карты и CCV код.

— На деле указанные данные банковской карты переходят мошенникам и позволяют им перевести с карты жертвы средства на свой счет.