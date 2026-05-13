Часть фасада исторического дома в Выборге рухнула на машину

У автомобиля оказалась разбита задняя фара.

Источник: Комсомольская правда

В Выборге кирпичи с крыши дома упали на припаркованную иномарку. Происшествие случилось 12 мая у дома 31 по бульвару Кутузова.

Момент падения попал на видео и разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как куски кирпичей обрушиваются на Toyota. У автомобиля оказалась разбита задняя фара. Запись сделал видеорегистратор одной из машин местных жителей.

— Рядом с местом происшествия находились мужчина с детьми, но они не пострадали. Камни и штукатурка падали со здания и раньше, — рассказывают местные жители в комментариях.

Этот многоквартирный дом был построен в 1940 году. Обслуживает его управляющая компания «Энергопроект Выборг». Вероятно, УК будет разбираться в ситуации.

Ранее «КП-Петербург» писала, что грунт обвалился на проспекте Тореза из-за прорыва трубы с кипятком. Дефект был выявлен во время гидравлических испытаний, проводимых в рамках плановой реконструкции.