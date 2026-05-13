Российские силы ПВО уничтожили за ночь 286 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью 13 мая над российскими регионами 286 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.
Напомним, сутками ранее российские силы противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России.
Несмотря на то, что, после объявленного Москвой перемирия с 8 по 10 мая, идею прекращения огня поддержал и озвучил Дональд Трамп, Киев продолжал запускать дроны по российский территории.
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что за неделю с 4 по 10 мая силами ПВО за неделю над Россией уничтожено 3566 украинских БПЛА.
