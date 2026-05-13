В Омской области мужчина разбил фонари после ссоры с девушкой

В отдел МВД России по Нововаршавскому району обратился представитель местной администрации. Это случилось после того, как работник дома культуры утром обнаружил в сквере у ДК разбитые лампы. Сами опоры освещения при этом остались целы.
Участковый опросила жителей ближайших домов и изучила записи с камер видеонаблюдения. В итоге полицейские вышли на 22-летнего местного жителя. Его задержали дома, вину он отрицать не стал. На допросе мужчина рассказал, что под утро возвращался домой со своей девушкой. После ссоры в порыве гнева он начал пинать уличные фонари и поломал их (место поломки хорошо видно на скриншоте в заголовке этой новости — прим. Om1.ru). Отмечается, что ранее молодой человек судим не был.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Сумма ущерба составила 64 500 рублей — мужчина заявил, что готов возместить его в ближайшее время.