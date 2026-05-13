За ночь над Россией сбили 286 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над 15 регионами и акваториями двух морей. По данным Минобороны России, беспилотники пытались поразить объекты в центральных, южных и приграничных регионах.
ВСУ пытались атаковать территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, республики Калмыкия и Крыма. Также беспилотники сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.
В Ростовской области сбиты 20 БПЛА, обошлось без жертв. В Ярославле обломки беспилотника упали на промышленный объект. На Кубани в результате падения обломков пострадали люди.