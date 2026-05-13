Женщина погибла в ДТП в Костанайской области

Костанай. 13 мая. КазТАГ — В Костанайской области на мосту по дороге в Рудный произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла 54-летняя женщина, сообщает «Алау».

Источник: КазТАГ

«В Костанайской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на мосту по направлению в Рудный. По информации полиции, водитель автомобиля Mercedes 2001 года рождения, двигаясь в сторону Рудного, выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, который ехал в сторону поселка Качар. Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, в аварии погибла 54-летняя пассажирка Mercedes. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм», — говорится в сообщении в среду.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.