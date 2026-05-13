Красноярская автолюбительница выложила в сеть видео с оскорблением полицейских

Поводом стала публикация в интернете: на кадрах неизвестная женщина за рулем, проезжая мимо инспекторов, отпускала в их сторону нецензурные выражения. Личность автора ролика быстро установили. Его записала 32-летняя жительница Красноярска. которую после этого задержали. На вопросы полицейских она ответила, что действительно разместила это видео в сети, но объяснить, зачем она так поступила, не смогла.