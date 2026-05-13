Житель Калачинска надышался «парами антифриза», но суд не поверил

Пьяный водитель не только устроил ДТП, но и заявил об угоне, чтобы уйти от ответственности.

Омский областной суд оставил в силе приговор жителю Калачинского района, который в январе 2025 года, будучи пьяным, въехал в здание магазина и скрылся, а затем заявил в полицию об угоне автомобиля, сообщила объединённая пресс-служба судов Омской области.

В суде мужчина утверждал, что за рулём был трезв, а признаки опьянения появились от паров антифриза после аварии. Однако врач-нарколог пояснил: надышаться технической жидкостью до состояния алкогольного опьянения невозможно. Очевидцы также видели у водителя шаткую походку и запах перегара, а записи с камер подтвердили его вину.

Ложный донос об угоне квалифицировали как самостоятельное преступление. Осуждённый получил 400 часов обязательных работ, штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года 10 месяцев.

Ранее мы рассказывали, что инструктор автошколы попался пьяным за рулём в Омской области.