Три грузовика столкнулись на внешней стороне 65-го километра МКАД

ДТП с участием трех грузовиков произошло на внешней стороне 65-го километра МКАД. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Движение в районе аварии затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — написали в Telegram-канале ведомства.
До этого на 83-м километре МКАД столкнулись легковушка Renault и грузовик Scania. Травмы получили двое пенсионеров. Они находились в салоне легкового автомобиля. В результате произошедшего движение транспорта в районе аварии было затруднено.
Ранее автомобиль сотрудников Росгвардии «Лада» перевернулся после столкновения с легковушкой на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.