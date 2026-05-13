Около двух объектов в Ростове обнаружены обломки БПЛА утром 13 мая

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, после успешно отражённой дежурными силами ПВО воздушной атаки на донской регион 13 мая, в Ростове нашли обломки БПЛА.
Они находятся вблизи коммерческого и административного объектов в Первомайском районе. Никто не погиб и не пострадал. Возгораний не случилось, однако повреждены бытовые коммуникации.
Сейчас ракетная и беспилотная опасность в регионе сняты.
Ранее сообщалось, что около двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбиты в Каменск‑Шахтинском и Новошахтинске, а также в четырёх районах: Миллеровском, Чертковском, Каменском и Красносулинском.
