Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в среду, 13 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в мессенджере МАКС.
В этот же день в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки дрона упали на территории одного из предприятий. Пострадал один человек, ему оказывают необходимую помощь.
Кроме того, 12 мая в результате атаки украинских беспилотников на село Соловьевка Климовского района Брянской области пострадали два мирных жителя.