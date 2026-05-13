В Краснодаре водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста

В Краснодаре выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель велосипеда и пострадал пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста. Авария произошла на улице Ростовское шоссе ночью 13 мая.

30-летний водитель автомобиля Kia двигался со стороны улицы Солнечной в сторону улицы Зиповской. В этот момент велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легковушки не успел притормозить и сбил его.

В ДТП погиб 52-летний водитель велосипеда.

«Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

36-летняя девушка-пассажир велосипеда с различными травмами доставлена в краевую больницу.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.