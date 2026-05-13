В Краснодаре водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста. Авария произошла на улице Ростовское шоссе ночью 13 мая.
30-летний водитель автомобиля Kia двигался со стороны улицы Солнечной в сторону улицы Зиповской. В этот момент велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легковушки не успел притормозить и сбил его.
В ДТП погиб 52-летний водитель велосипеда.
«Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
36-летняя девушка-пассажир велосипеда с различными травмами доставлена в краевую больницу.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.