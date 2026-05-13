На подлете к Москве сбит беспилотник

В ночь на 13 мая над российскими регионами уничтожены 286 БПЛА. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.