«Пугая отверткой, требовал дань с иностранцев на границе»: казахстанца задержали после видео

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по факту противоправных действий на пункте пропуска «Капланбек» Сарыагашского района Туркестанской области возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении уголовного правонарушения по горячим следам задержан 43-летний безработный житель Туркестанской области, не имеющий постоянного места жительства. Подозреваемый водворен в ИВС УП Сарыагашского района. Проводятся необходимые следственные мероприятия. В полиции напомнили, что любые противоправные действия влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. «Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на приграничной территории, в том числе лиц, пересекающих государственную границу, находится на особом контроле», — добавили в ДП Туркестанской области.