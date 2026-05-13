В Енисейске спасатели сняли с острова собаку, которая просидела там три дня

В Красноярском крае спасатели эвакуировали пса с отрезанной наводнением суши.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 мая в Енисейское поисково-спасательное отделение позвонили неравнодушные жители города. Они рассказали, что во время разлива реки Мельничная образовался остров, на котором уже третий день находится собака. Она не может переплыть бурный поток и скулит, не в силах выбраться из ловушки.

Спасатели сразу же выдвинулись на помощь. На лодке они добрались до отрезанного водой клочка суши и обнаружили там истощенное животное. Оно с надеждой направилось к людям и не сопротивлялось эвакуации.

Собаку благополучно перевезли на берег и передали ее волонтерам. После того, как она придет в себя после случившегося, добровольцы найдут ей хозяев.