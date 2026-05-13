Прокуратура проверят сход локомотивов на станции в Красноярском крае

На станции Канск-Енисейский сошли с рельсов два локомотива — прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сегодня около часа ночи по местному времени на станции Канск-Енисейский Красноярской железной дороги во время манёвров произошёл сход двух локомотивов. Вагоны не опрокинулись.
Движение поездов не задерживалось. Причины и обстоятельства выясняются.
Иланская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее мы сообщали, что более 10 дней спасатели ищут тело утонувшего мальчика в Красноярском крае.