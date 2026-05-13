В Ростовской области за сутки потушили четыре пожара

В Ростовской области спасателям в минувшие сутки, 12 мая, пришлось выезжать на несколько ЧП. В частности, сотрудники экстренных служб боролись с четырьмя пожарами, каждый из которых носил техногенный характер.
Также спасатели ликвидировали последствия двух ДТП, об этом сообщили в региональном МЧС.
— Всего в работе были задействованы 56 человек, 14 единиц техники , — добавили в экстренном ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в Ростовской области в ночь и утром 13 мая были сбиты 20 дронов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области из-за атаки БПЛА 13 мая пострадала ветроэлектростанция.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше