В Кировском округе Омска потушили крупный пожар на тысячу квадратов

Вечером 12 мая в Кировском округе Омска загорелась трава на территории в 1000 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение о возгорании поступило в 18:22. Четыре сотрудника МЧС на одной единице техники справились с огнём за 17 минут — открытое горение ликвидировали в 18:39. Причина пожара устанавливается.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим: пал травы на садовых участках запрещён, рядом с домами рекомендуется ставить бочки с водой. Штрафы для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее мы рассказывали, что в Омской области зафиксировали 6 термоточек и один лесной пожар.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше