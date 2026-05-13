Екатеринбургская полиция ищет женщину в голубой шубе, чтобы отдать ей миллионы

В Екатеринбурге полиция ищет женщину в голубой норковой шубе. Нет, она не преступница. Она жертва мошенников, которая отдала курьеру несколько миллионов рублей.
Дроппером оказалась уроженка Чувашии по имени Людмила. Подельницу аферистов задержали как раз в тот момент, когда та пыталась перевести своему «руководству» деньги через криптообменник. Финансы изъяты, но до законного владельца все никак не могут дойти.
«Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившемся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку», — заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.
По данным ведомства, Людмила успела обчистить как минимум десять человек. Большинство жертв — пожилые. Сейчас курьер сидит в СИЗО Кировграда.