Житель Енисейского округа заплатит полмиллиона за вылов краснокнижной рыбы

В МВД по Красноярскому краю рассказали, что на машину любителя редкой рыбы стоимостью больше пятисот тысяч рублей наложили арест, чтобы покрыть ущерб. В итоге против мужчины завели три уголовных дела: за незаконное хранение оружия, за незаконную добычу водных биоресурсов и за добычу, хранение и перевозку особо ценных видов рыб. Общая сумма нанесенного природе вреда превысила пятьсот тысяч рублей. Сто тысяч из них браконьер возместил сам.