В Прикамье предотвращена передача 4,8 млн рублей мошенникам

В отдел полиции «Чернушинский» обратился 62-летний местный житель. Он рассказал, что вместе с 18-летней внучкой попал под влияние аферистов. Всё началось с того, что девушке пришёл код для получения доставки цветов, которую она действительно заказывала. Затем ей позвонил мужчина, представился сотрудником Росфинмониторинга и заявил, что они с дедушкой подозреваются в пособничестве террористам.