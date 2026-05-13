В Прикамье предотвращена передача 4,8 млн рублей мошенникам

Передача 4,8 млн рублей мошенникам предотвращена в Прикамье благодаря бдительности внучки, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отдел полиции «Чернушинский» обратился 62-летний местный житель. Он рассказал, что вместе с 18-летней внучкой попал под влияние аферистов. Всё началось с того, что девушке пришёл код для получения доставки цветов, которую она действительно заказывала. Затем ей позвонил мужчина, представился сотрудником Росфинмониторинга и заявил, что они с дедушкой подозреваются в пособничестве террористам.
Злоумышленники постоянно звонили, давили психологически и заставили пенсионера снять со счёта почти 5 миллионов рублей и передать их курьеру. Но внучка вовремя поняла, что они стали жертвами обмана. Тогда было принято решение обратиться в полицию.
Благодаря грамотным действиям правоохранителей и взаимодействию с заявителями, сбережения удалось сохранить, а прибывшего за деньгами 21-летнего жителя Уфы задержали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.